Écrans : et si la Chine avait raison ?

Et si la Chine avait raison ? Depuis le 2 août dernier, les enfants chinois n’ont plus accès à internet depuis leur smartphone la nuit. En journée, le temps d’écran est limité à 2 heures pour les 16-17 ans, à 40 minutes pour les moins de 8 ans tandis qu’on ne peut jouer aux jeux vidéo que 3 heures par semaine. Même si les parents chinois peuvent désactiver la mesure, il s’agit ici de lutter contre l’ultra-dépendance aux écrans subie par une très grande partie de la jeunesse chinoise et de prévenir des conséquences encore méconnues sur leur santé mentale.