Cette année, c’est un autre titre qu’ils peuvent fièrement arborer. Celui de l’organisation de crise. Mais évidemment, celui-ci ne fait pas l’unanimité, puisque les conditions climatiques quasiment extrêmes de cette édition ont mis à mal le confort habituel de certains.

Certes, des centaines de festivaliers sont restés bloqués dans les parkings, ou n’ont tout simplement pas pu les rejoindre le vendredi, à cause des embarras de circulation. On ne va pas se le cacher, c’est navrant, rageant, frustrant ! Oui, le site était archi boueux ! C’est une réaction, pourtant fréquente en Belgique, lorsque les précipitations s’amoncèlent sur une prairie piétinée par des milliers de personnes…

Mais l’organisation pouvait-elle prévoir qu’un camion se plante dans le fossé vendredi en fin de journée, provoquant la fermeture d’un axe principal, déjà plus que largement sollicité par la fréquentation extraordinaire du festival ? Non ! L’organisation pouvait-elle prévoir que les prévisions météorologiques minimiseraient le nombre de litres tombés sur le site ? Non !

Un camion a versé au fossé, ce qui a accentué les problèmes de mobilité le vendredi soir. ©DR

L’organisation devrait-elle plancher sur une meilleure offre des transports en commun pour accéder au site. Oui, et c’est déjà en discussion pour l’année prochaine. Mais encore faudra-t-il que tout le monde joue le jeu, et ce n’est pas gagné ! Parce que le problème principal est là : Pour certains, et nous ne ferons pas d’amalgames, dès qu’il faut marcher quelques centaines de mètres, c’est la fin du monde. Prenez pour preuve la désertification des centres-villes, provoquée en partie par l’émergence des grands centres commerciaux avec du parking proche à profusion.

L’organisation, les autorités et les forces de l’ordre auraient-elles pu mieux réagir face au carnage qu’ils ont vécu ? NON et les majuscules ont toute leur importance ! Parce que, au niveau de la circulation, si la configuration des lieux est d’une simplicité déconcertante, deux voies d’accès pour le festival (Rue de Rosemont et Route Baccara), les solutions et les alternatives ne sont pas multiples. Et en l’occurrence, toutes ont été envisagées et appliquées.

L’état du site aussi a fait l’objet de nombreuses discussions, et décisions dans la foulée. Là aussi, toutes les alternatives ont été évoquées. Et presque toutes appliquées également. Presque ! Parce qu’il y en a une à laquelle les organisateurs ont refusé de céder, après confirmation des équipes de sécurité, celle d’annuler la dernière journée du festival. Demandez donc aux festivaliers des Ardentes ce qu’ils en pensent. A contrario, et toutes proportions gardées, replongez dans les témoignages d’archives de Woodstock pour retrouver un festivalier qui se plaint des conditions d’accès, ou de l’état du site. Parce qu’un festival, c’est aussi ça !

Dès lors, il n’y a que deux mots, à notre sens, que l’on peut adresser aux organisateurs, aux autorités, aux bénévoles, aux techniciens, aux forces de l’ordre et à tous ceux qui ont permis de tenir la barque : “Chapeau” et “Merci” !