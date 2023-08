L'Edito: non, les féminicides ne sont pas une fatalité

À lire aussi

Les "crimes passionnels" cèdent progressivement le pas au terme féminicide, bien plus efficace pour signifier la dimension systémique de ces meurtres. Car non, les féminicides ne sont pas une simple succession de faits divers isolés. Ils sont le reflet d’une culture marquée par la domination et les violences envers les femmes. Ils ne sont pas non plus une fatalité. En Espagne, le nombre de féminicides a baissé de trente pourcents en 20 ans grâce à des politiques volontaristes et des budgets adaptés. Qu’attendons-nous pour en faire de même en Belgique ?