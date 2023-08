Drame de Strépy: la Justice doit sévir face aux criminels de la route mais elle ne doit pas en devenir injuste

La décision est dure, difficile à entendre. Presque inaudible pour les proches des disparus et nombreuses autres victimes collatérales. Elle les fait replonger dans cette sombre journée du 20 mars 2022, date du drame de Strépy qui aura coûté la vie à six personnes et entraîné des blessures, physiques comme psychologiques chez des dizaines d’autres.