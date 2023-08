Sécurité : le "à droite toute" du MR payera-t-il en 2024 ?

À lire aussi

A 10 mois d’élections cruciales, on capte bien l’intérêt stratégique à se positionner sur le créneau politique du durcissement sécuritaire, finalement délaissé en Belgique francophone et de surcroît à Bruxelles. Surtout que le fond de vérité ne peut être nié que par celui qui ne veut pas voir : les abords des gares bruxelloises sont de vrais coupe-gorges la nuit, les guet-apens tendus aux pompiers sont devenus monnaie courante, et la plaie des trafics de drogue (“des” parce qu’il sont nombreux, de celui du petit dealer de bas de tour jusqu’au cartel inflitrant le port d’Anvers) ne fait que s’étendre.

Reste que, vu la radicalité de certaines propositions libérales (faire payer aux détenus leur séjour en prison, vraiment ?), vu, aussi, la fragilité de certaines postures (“faire peur aux criminels va vider les prisons” est, par exemple, un postulat que la France, terriblement répressive, pourra démentir avec ses maisons d’arrêt pleines à craquer), on est en droit de s'interroger : le virage du “à droite toute” est loin d’être gage de succès éléctoral garanti, de surcroît dans un pays au vote traditionnellement raisonnable et peu sensible aux propositions chocs comme le nôtre.

Mais voici un avant-goût de juin 2024, dont on prédit justement le scrutin promis à des partis bien plus extrêmes que le MR : on n’y parlera pas que de pouvoir d’achat et de centrales nucléaires. Et, démocratiquement, on s’en réjouit : le destin d’un pays se règle aussi, fort heureusement, autour de considérations moins matérielles.