Sans nouvelle génération, plus de tradition : le folklore, un passé à renouveler perpétuellement

Mais un constat lancinant apparaît au fil des éditions : les porteurs de l’arbre, appelés en dialecte Bûûmdroegers, prennent de l’âge. De nouvelles recrues viennent certes se greffer chaque année. Mais certains ne cachent pas leurs préoccupations face au grisonnement de la base de la confrérie.

Attirer les jeunes générations et surtout les fidéliser. Tel est l’inéluctable défi de renouvellement que rencontrent cette tradition bruxelloise et bien d’autres activités folkloriques. Pour assurer sa pérennité, un folklore, patrimoine par définition immatériel, doit oser s’ouvrir et se réinventer. D’où la perpétuelle tension entre maintien d’immuables traditions et impératif de nouveauté. Si difficile soit elle, la fidélisation de nouveaux participants est cependant une priorité absolue. Car sans nouvelle génération, plus de tradition. Sans renouvellement, plus de pérennité. Sans futur, plus de passé.