Trafic de drogue : une justice belge peu crédible, la question de l’impartialité des juges se pose…

Quel signal ce jugement renvoie-t-il à la population à l’heure où le gouvernement fédéral fait de la lutte contre la drogue une "priorité" ? On le sait, les narcotrafiquants auront toujours un coup d’avance sur les autorités. Malgré le démantèlement de la messagerie cryptée Sky ECC, qui a permis de déboucher sur près de 900 condamnations, d’autres messageries ont vu le jour et les trafiquants de drogue s’en donnent à cœur joie. La demande est telle que la Belgique est inondée par des trafics transitant par le port d’Anvers et par les aéroports du pays.

La poudre blanche est consommée à tous les échelons de la société, des petits délinquants aux chefs d’entreprise, grâce notamment à la passivité de certains douaniers et policiers corrompus.

On est en droit, au regard du jugement rendu la semaine dernière, de se poser la question de l’impartialité de certains juges.