Avec un impact direct sur le pouvoir d’achat : les prix alimentaires ont explosé, ceux des carburants épousent à nouveau des contours démentiels, les tarifs du gaz et de l’électricité sont certes revenus à des niveaux acceptables mais ils restent largement supérieurs à ceux de l’avant-crise.

Certes, les salaires ont eu la chance d’être indexés - pas totalement, cela étant - mais, depuis, on observe une réelle rage taxatoire dans le chef des régions et communes : taxe auto, IPP et centimes additionnels ont été revus à la hausse.

Et on envisage de relever la TVA à 9 % pour certains produits alimentaires. Certains, usant de démagogie, diront qu’avec l’index, les autorités publiques, aux finances dans le rouge, ont donné ce qu’elles reprendront ailleurs. Au vu des nombreux portefeuilles exsangues bien avant la fin du mois, on pourra difficilement leur donner tort.