Voir Kevin De Bruyne briller à la World Cup 2026, ce serait un exploit

S’il y a bien quelqu’un qui pourrait faire une thèse sur le phénomène “rechute”, c’est Kompany. À 34 ans, il en avait tellement marre du cabinet médical et de la salle de muscu, qu’il a mis un terme à sa carrière. Selon Transfermarkt, il a eu 31 blessures dans sa carrière. Sans compter tous les pépins physiques qu’il a gardés pour lui.

City - Inter. Le muscle de De Bruyne a lâché. Haaland vient aux nouvelles.

Selon ce même site, De Bruyne, 32 ans, s’est blessé pour la 24e fois depuis qu’il est joueur pro. Lui non plus, il n’a pas toujours tout dévoilé. On vient d’apprendre qu’il a terminé la saison passée avec des mini-déchirures dans son ischios, encourues lors du match au Bayern Münich du 19 avril (1-1). Il aurait dû se reposer pendant six semaines, mais il a accepté de terminer la saison tout en suivant des séances de rééducation poussées. Il a encore joué 469 minutes (dont deux fois contre le Real Madrid et une fois contre Manchester United en Cup Final) avant que son muscle n’explose contre l’Inter.

Après avoir été pressé comme un citron, De Bruyne s’était mis d’accord avec City de ne pas brûler les étapes en ce début de saison. En préparation, il n’a pas joué une seule minute. Même au stage en Corée du Sud, il est resté sur le banc contre l’Atletico Madrid et contre le Bayern Munich. En finale de la Community Shield (la Supercoupe), il a joué les 26 dernières minutes contre Arsenal, avant de louper son tir au but. Il semblait prêt pour le début de championnat. Hélas !

Il n'a joué que 67% du temps à City, la saison passée. Il faudra encore plus l'épargner.

On est curieux de savoir quel sera son temps de jeu en 2023-2024. La saison passée, il n’a joué que 67 % du temps. Et on est encore plus curieux de savoir quel sera l’effet sur sa disponibilité en équipe nationale.

Les matchs en Azerbaïdjan et contre l’Estonie, on peut déjà les oublier. L’Euro 2024, on peut en rêver, surtout vu que Tedesco lui a donné le brassard et les clés de l’équipe. Mais peut-on déjà espérer le voir briller à la World Cup 2026 ?

De Bruyne fêtera ses 35 ans pendant cette Coupe du monde organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Peut-être que ce dernier pays hôte – il adore les USA et pourrait même y terminer sa carrière, comme Messi – pourrait le tenter à représenter une dernière fois la Belgique à un grand tournoi. Mais ce serait déjà un petit exploit s’il parvient à tirer sa carrière internationale jusque-là, avec un corps qui aura tellement été mis à l’épreuve tout au long des années.

