C'est bon, c'est belge, c'est en train d'écrire l'histoire, et personne ne le sait : Game Over, la Belgique

Mais il est un secteur pour lequel on a totalement oublié de s’enflammer : celui du jeu vidéo.

Toujours relégué dans l’esprit de l’opinion publique comme un passe-temps puéril à fonds perdus, il est urgent qu’elle change de disque. On parle de la première industrie culturelle au monde, qui défonce le poids économique de secteur musical et cinématographique réunis. Et qui, rien que chez nous, pèse près de 600 millions par an.

Dans un pays capable de sa gausser d’un César noir-jaune-rouge de la meilleure photo sur une film qui ne va absolument pas soulever les foules, comment justifier l’oubli de s’enflammer du fait qu’on abrite, sur notre sol, déjà un mini-Ubisoft belge ?

Une pépite bien de chez nous tutoye en effet les cimes du jeu vidéo. Larian Games, studio gantois déjà répandu à l’international, dont le jeu Baldur’s Gate 3, RPG d’heroic-fantasy (on est loin du caractère mainstream d’un FIFA ou de Fortnite !) explose les compteurs. Tout ça dans un assourdissant silence médiatique belge...

C'est quelque part l’histoire, résumée, d’une faillite belgo-belge, pays qui n’a pas su capter l’ampleur de l’impact industriel et sociétal du jeu vidéo. Qu’à cela ne tienne : Larian n’a attendu personne, et c’est du monde entier que lui vient la reconnaissance aujourd’hui.