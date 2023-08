Huit ans pour rénover un viaduc, retards non inclus : il n’y a qu’en Belgique qu’on voit ça

Minimiser l’ampleur de la tâche serait faire preuve de mauvaise foi : de ses gouttières à son tablier, de son asphalte à ses piliers, de son éclairage à son désamiantage, l’essentiel pont va, en réalité, totalement être restauré. Il ne s’agit pas d’une coquetterie, mais de travaux nécessaires, pour maintenir dans le temps la stabilité et la sécurité de la passerelle, soumise depuis près de 50 ans au passage de dizaine de milliers d’automobilistes (140.000, dernièrement). Qui vont, c’est inévitable, manger leur volant à son approche, huit ans durant…

À lire aussi

Huit ans pour rénover 1,7 kilomètre d’ouvrage à 35 mètres de hauteur en moyenne, c’est très long. Trop long. On le sait : l’affaire aurait pu être bouclée en 24 mois tout au plus, au prix d’une fermeture totale du viaduc. Intenable d’un point de vue logistique et économique : l’absence d’alternatives de transit a enterré cette piste très tôt, ce qui montre, d’ailleurs, la “Ring-dépendance” du trafic entrant et sortant de la capitale.

Mais il n’empêche : sachant qu’il y a 20 ans, le viaduc de Millau (dans la vallée du Tarn, certes totalement différente de ce qu’il y aux pieds du géant de Vilvorde) a été construit en trois ans alors qu’il est dix fois plus haut et plus d’une fois et demie plus long que le viaduc de Vilvorde, la question est toute simple : huit ans de travaux, est-ce bien raisonnable ? Surtout dans un pays qui a bien du mal à tenir les délais : pour rappel, voilà déjà près de dix ans que vous auriez dû pouvoir prendre le train au coeur d’une gare de Mons flambant neuve… Et on ne vous parle pas du Palais de Justice ou du RER !