Vacances : la fin du tabou politique

Les réseaux sociaux ont poussé les politiques à se montrer disponibles H24 ces dernières années. Répondre aux tweets, réagir aux publications Insta, liker les commentaires,... il faut être au taquet, tout le temps. Mais pas question de poster une photo à la plage ou sous les cocotiers. Un peu de repos ? Trop mauvais genre ! C’est ce qu’imaginaient la majorité des attrapes-voix jusqu’il y a peu. Mais les burnout ont aussi frappé le milieu. Et il n’est plus honteux de craquer, même dans cet univers féroce qu’est la politique. Certains partis ont même fait du droit à la déconnexion une de leurs priorités. Même si certains n’exposeront jamais leurs photos au soleil, les politiques sont de plus en plus nombreux à assumer ce break auquel tout travailleur aspire. Les vacances ne sont plus un tabou. Il était temps ! Faire croire aux citoyens (et donc aux électeurs) qu’on ne s’arrête jamais, ne rapporte pas une voix de plus. Le citoyen n’est pas dupe et c’est d’un représentant qui lui ressemble dont il a aussi besoin. Un être humain qui sait s’arrêter le temps nécessaire pour mieux reprendre. Bonnes vacances !