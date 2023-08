Le sport féminin ne fait plus ricaner personne et c'est tant mieux

Au point de se muer en moment télévisuel hype lorsque Lotte Kopecky s’envole dans les rues pentues de Glasgow pour aller se parer du maillot arc-en-ciel. Ou lorsqu’une coupe du monde de foot en Australie engendre un réel engouement. Avouons-le : les matches féminins sont souvent moins soporofiques que ceux des hommes parce qu’elles ne sont ni dans le calcul d'apothicaire ni dans la simulation constante. Rien ne vaut l’exposition médiatique (merci à la RTBF) pour s’en rendre compte.

La finale de la coupe du monde féminine disputée en Australie opposera l'Espagne à l'Angleterre. Une apothéose que les hommes ne renieraient pas ©BELGA

Reste un pan où l’évolution reste lente : celui des salaires. Si les meilleures cyclistes et joueuses de foot de la planète s’en sortent avec des rénumérations " attractives ", un fort pourcentage de ces sportives de haut niveau continuent à tirer le diable par la queue et doivent même parfois jongler avec un autre boulot.

Sans tomber dans les dérives hallucinantes du sport masculin et les cheikhs, pardon les chèques avec beaucoup de zéros, ces dames mériteraient davantage de considération sonnante et trébuchante afin qu’elles n’aient pas à trancher entre le sport et la survie matérielle. Certes, les lignes bougent comme en attestent les " prize money " moins inégalitaires qu’avant mais il y a encore du boulot.