En Belgique, on n’est jamais content. Un temps pourri ? C’est une météo à la belge ! Une canicule ? C’est insupportable ! Une averse ? De toute façon il pleut tout le temps ! C’est une habitude, elle aussi bien belge, de se plaindre sans cesse du temps qu’il fait. On en oublie que les quelques jours de chaleur que nous connaissons chaque année (si, si, rappelez-vous il a fait très chaud en juin) ne sont rien par rapport aux températures record enregistrées en de nombreux endroits du globe cet été. Un mercure qui grimpe au-delà de 40 degrés pendant des jours, dépasse même les 50 degrés par endroits, ça, oui, c’est insupportable.

A l’heure où les feux de forêt ravage de nombreuses contrées, on devrait se réjouir d’en être épargnés. Si l’on perd quelques degrés, rebelote : on râle. Or, ce devrait aussi être un signe de réjouissance face au réchauffement climatique. De la pluie ? Tout bénéfice pour les nappes phréatiques !

Certes, un beau rayon de soleil, c’est plus agréable que la grisaille, mais essayons aussi de voir le verre à moitié plein plutôt que râler sur le verre à moitié vide.