Sécurité pour le MR, échange compétences pour la Flandre contre l'argent pour le PS: la campagne électorale n'est pas en vacances

Ce n’est pas un hasard si, alors que le mois d’août n’en était qu’à sa ligne médiane, deux sorties médiatiques marquent clairement les thèmes de la future campagne. Des accents (très) droitiers et répressifs concernant entre autres la lutte contre la drogue du côté du MR et un étonnant plaidoyer pour un axe PS-N-VA dans la bouche du député PS Malik Ben Achour, plus que probalement avalisé par le boulevard de l’Empereur.

Dans une interview accordée à l'Echo, le député PS Malik Ben Achour n'a pas hésité à ouvrir la porte à une négociation d'une nouvelle réforme de l'Etat. ©

Même si Paul Magnette, le président du PS, s’est toujours positionné contre un marchandage compétences contre argent, force est de reconnaître que, eu égard à la situation financière inquiétante de la Wallonie, le dossier va inévitablement revenir sur le tapis. Cela augure de discussions en coulisses, d’une énième réforme de l’Etat, d’une volonté de définir un nouvel axe, qui peut paraître antinomique mais qui réunirait les deux partis principaux du nord et du sud du pays.

Même si ce ne sont que des spéculations, tous les états-majors des partis sont aux aguêts et ont parfaitement saisi les messages subliminaux. Reste quand même une vraie inconnue : le résultat des scrutins (fédéral et régional) qui, parfois, oblige des partis à un mariage de raison.