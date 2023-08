Une émeute n’a jamais évité la mort

Qui est responsable ? Ce jeune qui refuse d’obéir aux lois et qui fonce sur les forces de l’ordre ? Ces policiers qui ont peut-être tendance à dégainer plus rapidement leur arme que par le passé ? Aucun émeutier ne pourra répondre à cette question. Aucune voiture brûlée, aucun mobilier urbain détruit, aucun trouble public n’apportera de solution au problème bien plus profond que traverse notre société depuis quelques années déjà qui est celui d’une rupture de confiance entre une partie des jeunes et la police. Et personne ne pourra y remédier tant que chaque partie ne prendra pas sa part de responsabilité.