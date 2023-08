L'inadmissible baiser du président de la fédération espagnole de foot à la joueuse Jenni Hermoso: #balancetonporcibérique

Le président de la fédération Luis Rubiales s’est permis d’embrasser à pleine bouche la joueuse Jenni Hermoso. Aucun contexte, aussi euphorique soit-il, ne permet un tel geste. Jadis, il aurait sans doute fait sourire. Aujourd’hui, c’est un délit. Cela s’appelle une agression sexuelle. Point. En effet, la joueuse en question n’a à aucun moment donné son consentement et a semblé purement et simplement coincée en mondiovision. Même si elle ne s’est fendue que d’un laconique " je n’ai pas aimé cela " sur son compte Instagram et qu’elle semble minimiser l’importance de ce geste, le malaise est bel et bien présent.

Après des explications à l’emporte-pièce peu convaincantes, le ponte a finalement présenté ses excuses. Sans doute devant l'ampleur des réactions: "Je me suis trompé", a-t-il affirmé. Aurait-il eu la même attitude inélégante et irrespectueuse face à Sergio Ramos ou Xavi ? Poser la question, c’est y répondre : évidemment non !

A l’heure où les droits des femmes reviennent enfin sur le devant de la scène après de multiples combats, un tel geste est inadmissible et condamnable. D’autant plus qu’il émane d’une autorité supérieure qui pourrait, le cas échéant, faire valoir sa domination virile. Ne pas se rendre compte que cela ne se fait pas et que cela mérite à minima des excuses, au pire une démission, c’est clairement la preuve qu’il y a encore du chemin à parcourir pour un respect total des droits des femmes.