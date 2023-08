”Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”. Prononcée lors d’un discours en ouverture de du IVe Sommet de la Terre, le 2 septembre 2002 à Johannesburg, par Jacques Chirac, cette phrase n’a pas pris une ride. Il faut dire que, 21 ans plus tard, le changement climatique n’a fait que s’accentuer et s’accélérer. Chaque année, on compte de plus en plus de catastrophes climatiques, et cette année 2023 n’y échappe pas.