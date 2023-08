Bientôt la rentrée scolaire: l'enseignement gratuit? Mon oeil...

Chaque année, nouveau rythme scolaire ou non, le tube de la rentrée et son célèbre refrain se nomment la gratuité scolaire. Un monstre du Loch Ness qui refait surface, qui relance les débats mais dont l’existence est plus qu’aléatoire. En effet, même si, à l’occasion du Pacte d’Excellence, de réels efforts sont au menu, quel parent peut se vanter de ne pas débourser le moindre euro durant l’année scolaire de sa fille ou de son fils ? Personne, nobody, niemand.

Nous pouvons évidemment comprendre les établissements scolaires qui travaillent à enveloppe fermée, qui doivent remplir leurs missions mais qui sont contraints aussi d’alimenter une caisse qui n’est pas extensible.

Amis parents, attendez-vous donc aux traditionnels frais que l’école ne peut soi-disant pas réclamer mais qu’elle réclame quand même : le réfectoire, les livres à lire, les excursions et/ou voyages scolaires, le matériel informatique, le sport dit extrascolaire, les toombolas et la si attendue fancy-faire, on en passe et parfois sur des dénominations plus farfelues ou inventives. Au bout de l’année, vous aurez quand même été délestés de plusieurs centaines d’euros. Même si tous les parents de Belgique veulent le meilleur pour leur progéniture, ils doivent être conscients que l’enseignement n’est pas et ne sera jamais gratuit.