Interviews dans les médias, publication d'un livre: cela sent aussi la rentrée pour les politiques

Même si les parlements hibernent jusqu’en octobre, les hommes et femmes politiques (re)pointent également le bout du museau. Avec des interviews dites de rentrée qui portent bien leur nom alors que le contenu n’est pas fondamentalement neuf par rapport au mois de juin. Néanmoins, on sent poindre la future campagne électorale car chacun peaufine les thèmes qu’il compte mettre en avant dans les mois qui viennent.

Avec des livres. Ne vous inquiétez pas, en cette année si spéciale, ils vont fleurir. Le premier à ouvrir le bal, c’est Georges-Louis Bouchez dans un ouvrage d’entretien où, même si nous voulons pas spoiler, vous ne dénicherez aucun scoop et vous retrouverez par contre toutes ses marottes (wokisme, travail,…).

Il est d’ailleurs assez rare qu’un livre d’un politique en activité secoue le monde de l’édition. Les ventes sont souvent très faibles. Par contre, les lectrices et lecteurs se ruent sur les mémoires de celles et ceux qui ont gouverné. Pour preuve, les files interminables pour faire signer à Nicolas Sarkozy le deuxième tome de son incroyable parcours politique.