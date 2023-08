Mort d’Evguéni Prigojine : personne n’est dupe

La mort spectaculaire de l’ex-cuistot de Poutine, devenu l’un des plus odieux semeurs de mort de notre ère (à l’Est, comme en Afrique), si utile au Kremlin hier, si gênant aujourd’hui, et mystérieusement tombé du ciel russe ce mercredi, était tout simplement téléphonée. Et n’a, évidemment, rien d’un accident. Edito.