Qu’il est triste de revoir Michel Drucker à l’antenne

Mais voir l’animateur de 81 ans reprendre du collier après ses graves ennuis de santé n’est cependant pas de nature à nous réjouir. Car c’est aussi le symbole d’un manque de renouvellement en télévision, d’une volonté de s’accrocher à tout prix à son poste (de télé) également dans le chef de Michel Drucker.

C’est aussi une gifle aux nombreux animateurs, qui ne manquent pour certains pas de talent, de voir le papy de France télévision encore occuper le siège alors qu’ils pourraient tout aussi bien prendre l’antenne et leur envol.

Dans un pays où le peuple descend dans la rue pour s’opposer à la réforme des retraites et, de facto, au recul de l’âge légal pour partir en pension, il y a clairement un paradoxe. Certes, Michel Drucker a le droit d’encore travailler s’il en sent l’envie et la force, mais il faut aussi savoir céder le flambeau à une jeunesse à qui on reproche trop souvent de ne pas avoir suffisamment le goût du travail et de l’effort. Allez, Michel, si tu nous entends…