Ce week-end, des centaines de familles dormiront mal. Des familles dont l’enfant est scolarisé dans la même école depuis qu’il peut marcher, où il s’épanouit, n’ont pas pu obtenir le droit de l’inscrire dans cette même école, en secondaire.

Pour ces familles, le goût de la rentrée est amer : après neuf ans de scolarité, de bons bulletins et un domicile à 300 mètres de la grille, être recalé en 150e place sur la liste d’attente de “leur” établissement, c’est d’une violence à ne pas sous-estimer. À faire regretter le temps du camping devant les écoles...

Voilà qui démontre l’absurdité d’un système, vicié. Non par le décret inscriptions, qui n’échoue qu’à ordonner l’inordonnable. Non. Le vrai problème, c’est le réel : les disparités énormes de qualité d’enseignement dans nos écoles. Trop peu de bonnes où tout le monde se rue, beaucoup de moyennes, et un trop grand nombre que beaucoup veulent fuir. Qui s’attaque vraiment à cette question ?