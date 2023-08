À quoi serions-nous prêts à renoncer pour le climat ?

Canicule insupportable dans le sud de l’Europe, dôme de chaleur en France, incendies de grande ampleur au Canada ou à Tenerife, la ville de Lahaina sur l’île de Maui réduite en cendres avec un bilan de 800 personnes portées disparues, des inondations dévastatrices en Suède, en Norvège, en Chine ou en Slovénie : les conséquences dramatiques du réchauffement de la planète se sont fait sentir un peu partout dans le monde cet été. Avec des effets en forme de cercle vicieux. Rien qu’au Canada, les feux de forêts ont rejeté autant de CO2 dans l’atmosphère que le Japon en un an. Et plus que toute l’aviation mondiale l’année dernière.