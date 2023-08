C’est presque surréaliste d’écrire qu’un condamné à de la prison doit effectivement y séjourner. Jusqu’il y a peu, les peines de moins de trois ans n’étaient pas effectuées. Cela ne fait qu’un an que les condamnés à des peines de 2 à 3 ans se retrouvaient effectivement derrière les barreaux. Désormais, seules les peines de moins de 6 moins ne feront plus l’objet d’une exécution.

La réforme du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne va, enfin, dans le bon sens. Car les délinquants en ont trop longtemps profité. Sous prétexte d’une surpopulation carcérale sans cesse grandissante, les condamnés ont profité de ce manque de place pour commettre leurs délits en quasi totale impunité.

Outre un casier judiciaire sans cesse plus fourni, ils échappaient à la prison pour autant que leur(s) condamnation(s) n’excède pas 3 ans. Deux nouvelles prisons, à Haren et à Termonde, vont permettre de remédier partiellement à cette problématique et combattre ce sentiment d’impunité. En espérant que cela contribue à lutter contre la récidive et favorise une réinsertion plutôt qu’une escalade de la délinquance.