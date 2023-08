Michel Sardou réagit à la polémique provoquée par Juliette Armanet : une classe qui fait du bien à l'époque

De toutes les polémiques surfaites de l’été, c’était peut-être la plus dispensable. Mais aussi celle qui a suscité le plus de bruit (parasite) sur les réseaux, à la machine à café ou sur les plateaux télé, même les plus sérieux. La chanteuse Juliette Armanet, en s’en prenant aux “Lacs du Connemara”, qu’elle a qualifiée en répondant de manière innocente à un confrère de “chanson de droite”, “immonde”, a allumé la mèche d’un truc qu’elle ne voyait certainement pas exploser si fort.