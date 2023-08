Les limitations de vitesse dans les chantiers sont-elles toujours légitimes ? Permettez-nous d'en douter

Ceux qui empruntent régulièrement les autoroutes belges doivent désespérer de la multiplication des chantiers ces derniers mois. Non pas qu’ils soient réfractaires à l’amélioration de la qualité des routes et, a posteriori, de leurs conditions de route, mais bien en raison de la longueur de ceux-ci et, surtout, des limitations de vitesse qui sont imposées.