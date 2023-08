Une salle de prière “clandestine” à l’ULB : de l’Islamogauchisme au temple du libre examen, vraiment ?

Sauf qu’il faut observer les faits : quelques étudiants se réunissent, pour prier, dans une petite pièce au bas d’un escalier au bout d’un couloir où ne peuvent être croisés que ceux qui s’y rendent. Y voir un envahissement de la docte institution par l’islamogauchisme ou même le salafisme (on l’a lu), c’est un peu fort de café…

Qui plus est, ceci ne se déroule pas avec l’acquiescement de l’Université, qui a rempli son rôle de gardien de la laïcité en n’accédant pas à la demande officielle de mise à disposition du local. De quoi parle-t-on, alors ? Tout au plus, pourra-t-on reprocher à l’ULB d’avoir laissé faire, puisqu’elle sait, et d’avoir laissé la chose s’amplifier. Faudra-t-il aussi, bien entendu, inviter les pratiquants concernés à exercer leur foi en dehors de l’enceinte étudiante.

Deux principes généraux, pour conclure : primo, la liberté de culte, garantie, dans un état neutre comme le nôtre, doit rester une affaire privée. C’est une vertu cardinale de notre démocratie et de notre histoire, qu’il faut ne jamais laisser se faner. Et qui induit, implicitement, une discrétion religieuse dans l’espace public. Mais veillons peut-être, aussi, à rester mesurés : prier n’est pas un acte criminel, peu importe la religion concernée. Une prière n’est jamais “sauvage” ! Voir un bleu ivre à n’en plus connaître son nom, nu, gueule en terre sur le campus n’est-il pas bien plus choquant que de savoir que de jeunes adultes musulmans se réunissent pour prier sur ce même campus, certes au mépris du ROI, mais en respectant le principe de discrétion ?