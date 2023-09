À lire aussi

La gestion de la gare et ses abords est l’otage de niveaux de pouvoir (locaux, régionaux, nationaux) lancés dans une interminable partie de flipper fou, dans laquelle Rudy Vervoort, patron de la région, reclaque la bille sur le bumper fédéral, dans La DH, après un trop long mutisme. “C’est pas moi c’est l’autre…”, encore et encore. Jusqu'à plus soif.

À lire aussi

Le réveil obligé de la Vivaldi, matérialisé par deux opérations policières au Midi en 5 jours, devra passer du coup de com’, son statut actuel, à une action coordonnée, cohérente et de temps long. En-est on encore capables ? Pas dit. Faire fuir les migrants de la Gare en communiquant un coup de filet policier (bidon) le même jour où Nicole De Moor annonce claquer la porte de Fedasil aux hommes seuls, migrants, qui s’empresseront de se réfugier… Gare du Midi : pertinence, tu parles !