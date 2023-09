La décision du Diable Rouge Johan Bakayoko démontre que l’ambition sportive gagne parfois face à l’attrait du pognon

“Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un revolver chargé. Et ceux qui creusent. Toi tu creuses.” La réplique culte a été prononcée par Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, pourrait être transposée au monde du football : “Dans le foot, il y a deux catégories de joueurs : ceux qui jouent pour l’argent. Et ceux qui le font pour l’amour du sport.”