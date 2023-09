Lancée il y a une dizaine de jours, la soumission aux bons d’État à un an a connu un véritable succès populaire. Ce jeudi, l’Agence fédérale de la Dette a annoncé que l’initiative avait déjà permis de récolter près de 20 milliards d’euros, alors qu’il reste une journée aux épargnants pour y souscrire. Il faut dire que ce placement à capital et taux garanti à de quoi allécher : l’obligation offre un rendement net sur un an de 2,81 % largement supérieur à ce qu’offrent actuellement les banques dans leurs comptes épargnes.

C’était d’ailleurs l’un des objectifs de l’État : en plus de renflouer temporairement ses comptes, le Fédéral voulait forcer la main des grandes banques, encore très réticentes à relever leurs taux d’intérêt sur le compte épargne.

Mais dans les faits, ce bon d’état va surtout permettre aux (ultras) riches de s’enrichir encore plus. Celui qui placera 100.000 € en bon d’état en récupérera 2.800 € de plus dans un an. Celui qui n’a que 1.000 € à placer ne retouchera que 28 euros supplémentaires.

Or, à l’inverse du premier, ce dernier n’a peut-être pas les reins suffisamment solides pour se permettre de “bloquer” durant un an une telle somme. Cherchez l’erreur.