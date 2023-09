"J’peux pas, j’ai cinéma": une initiative à saluer

Ces fictions-là méritent pourtant souvent d’être découvertes tant elles sont susceptibles d’intéresser un public bien plus large que ne le laissent supposer les a priori sur le cinéma d’auteur. On ne peut donc que saluer le lancement de l’opération J’peux pas, j’ai cinéma, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour le prix symbolique d’un euro seulement, du 1er au 30 septembre, en réservant sur le site www.jaicinema.be, il sera possible de visionner dans trente-quatre cinémas de Wallonie et de Bruxelles des fictions qui sortent des sentiers battus.

Une belle l’occasion de découvrir des petits bijoux à moindres frais, d’élargir son horizon, de soutenir des artistes de chez nous mais aussi venus d’autres horizons, de casser les clichés selon lesquels cinéma d’auteur rimerait avec ennui et de se rendre compte, finalement, que le 7e art ne se limite pas à Hollywood. Tout ça pour un euro seulement : c’est une affaire.