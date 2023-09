Les effets de la stratégie du chat mort

Lorsqu'il était maire de Londres, Boris Johnson a théorisé l'idée de la stratégie du chat mort qui est la suivante. Lorsque la conjoncture est particulièrement nocive pour vous, lorsque toute l'assemblée ne parle plus que de vos déboires, jetez un chat crevé sur la table. Le but est de distraire les personnes présentes au point qu'elles ne parleront plus que du cadavre, qui est la chose dont vous voulez qu'ils parlent, et "ils ne parleront pas du problème qui vous a causé tant de soucis", écrivait celui qui deviendrait Premier ministre.