Un geste que l'on doit au richissime patron du groupe LVMH, Bernard Arnault mais qui est loin d'être apprécié à sa valeur, puisque le capitaine d'industrie s'est attiré les foudres de nombreux Français. Sur les réseaux sociaux, certains affirment que cet argent devrait être refusé par les Restos du Cœur, au motif qu'il "a été volé sur le dos des salariés."

Bernard Arnault en prend pour son grade. "Les riches, purs produits du capital financier, sont responsables de la misère", peut-on lire. Des attaques qui traduisent ô combien que la réussite et la richesse sont caricaturées. Faire fortune suscite la jalousie, traduit forcément l'exploitation de la main-d'œuvre, du pauvre, et implique fraude et manœuvres fiscales pour gagner toujours plus sans s'acquitter de sa dette envers la société.

Soyons de bon compte, Bernard Arnault n’est pas le diable, il crée de l’emploi, fait vivre de nombreuses familles et… paie ses impôts a assuré le patron du Medef. Ces 10 millions viendront en aide à des milliers de familles. Alors, saluons "l’effort" même si cela s’apparente à une aumône pour le milliardaire, mais certainement pas pour les Restos du Cœur.