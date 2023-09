Le "pipigate" de Vincent Van Quickenborne ? Un débat à hauteur de braguette

À lire aussi

Temps 1 : le ministre de la Justice, supposé exemplaire vis-à-vis des corps qui la composent, fête ses 50 ans, chez lui, ce 15 août. Entre potes tout de blanc vêtus, il y a de l’alcool. C’est son droit : sphère privée. Bémol : Vincent Van Quickenborne (et non Van Quickenpis, comme les cyniques des Internets s’en amusent) est suspect d’avoir laissé ses convives uriner sur le combi de police (vide) garé devant son domicile, alors qu’il est sous surveillance depuis l’essor des trafics de drogue anversois et l’éclatement de l’affaire SkyECC. Van Quick nie.

Temps 2 : des confrères de la VRT, qui ont eu accès aux images de surveillance de ce 15 août (on se croirait dans Les Experts : Kortrijk), laissent entendre que Van Quick était bien là et aurait tout vu.

Temps 3 : voilà le ministre, détenteur d’un portefeuille régalien, livrer à la même presse ses propres images de vidéosurveillance pour éteindre l’incendie. Images illégales, qui plus est. Dans le même temps, les affreux pisseurs, poussés par leur copain de ministre, se sont “rendus”.

Bilan de l’incident mictionnel : comme quand on se soulage dans un pot de métal vide. Beaucoup de bruit pour rien.