Evras: non à l'hystérie, oui aux questionnements

Evras (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle) n’est pas neuf. De nombreuses écoles adhèrent à ce programme, parfois depuis 10 ou 15 ans.

Evras n’est pas un cours. Il n’y a pas de référentiel, ni de syllabus (mais un guide de 300 pages, destiné à épauler les accompagnateurs en cas de question des élèves). Il s’agit d’une activité de débats, menée par des accompagnateurs, articulée autour réponses aux questionnements des enfants sur la vie affective, relationnelle et, bien entendu, sexuelle. Une activité de deux heures par an, en sixième primaire, et deux heures par an en quatrième secondaire. 4 heures, donc. Sur toute une scolarité jusqu'à la majorité. Quatre heures en tout. Pas plus, pas moins.

Evras n’est pas une activité où nos enfants seront poussés à la transidentité, à la masturbation où à l’apprentissage d’une fellation, comme on l’a trop entendu, dans un débat chauffé à blanc par les fake news. Evras n’est pas davantage, en l’état, le véhicule de l’immixtion du wokisme à l’Ecole.

On peut estimer que la vie sexuelle n’a pas à pénétrer le temple de l’Ecole, et doit rester du seul ressort de l’éducation parentale. C’est un point de vue, conservateur, qui est audible, même s’il fait fi du fait que l’époque a changé, et que les familles qui n’évoquent pas ce genre de questions à la maison laissent un enfant démuni face au porno en libre accès, par exemple. Evras se veut aussi le relais de questions importantes dans l'équilibre social, comme le consentement, par exemple.

En l’état, Evras a donc, à notre sens, bien plus de vertus que de torts. Mais il faut pas tout en prendre sans questionnements légitimes : s’il devait être, à l’avenir, réellement élargi à des bambins 5 ou 7 ans, ce qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement, il faudra alors vigoureusement s'opposer à son essor. Et, toujours, s'assurer du sérieux et de la responsabilité avec laquelle les animations seront données.