Maroc : la Belgique solidaire

Le grondement, lourd et cyniquement silencieux, n’aura duré que quelques secondes. Il aura semé l’effroi dans une région désormais défigurée. Frappant de plein fouet la si belle Marrakech. Encore plus durement les alentours dont les constructions, inefficaces face aux secousses sismiques, se sont effondrées comme de simples châteaux de sable. Faisant plus de 2.000 victimes. Un séisme aura engendré une onde de choc ressentie, physiquement, jusqu’à Lisbonne, une capitale portugaise située à pourtant 800 km de l’épicentre. Ressentie aussi, dans le cœur et l’esprit, jusqu’au sein de la capitale européenne, Bruxelles.