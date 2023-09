Tremblement de terre au Maroc : face à de telles tragédies, il faut parfois savoir mettre son ego de côté !

Les équipes de B-Fast sont prêtes. Des récoltes de biens sont organisées un peu partout en Belgique. Et le Premier ministre Alexander De Croo a twitté, dès samedi matin, que la Belgique se tiendrait “aux côtés du Maroc en ces moments difficiles”, évoquant le tremblement de terre qui a défiguré le Maroc et emporté plus de 2.600 vies selon le dernier décompte macabre.