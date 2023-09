S’habituer au réchauffement climatique, faire l’autruche ou faire preuve de résilience ?

L’être humain a une capacité phénoménale à s’adapter à toutes les circonstances, c’est bien connu. Repenser à la période de pandémie suffit à s’en rendre compte. Et c’est plutôt une bonne nouvelle quand on pense aux changements climatiques qui nous attendent dans les prochaines années. Il faudra s’adapter et trouver de nouvelles habitudes de vie.

Mais il est beaucoup trop facile de se dire qu’on finira bien par s’y habituer et qu’il ne faut donc rien faire pour enrayer cette machine infernale. Faire l’autruche n’arrangera pas les choses, et il faudra que chacun – à commencer par les grandes puissances industrielles et politiques – agisse de son côté. Il n’est pas question ici de faire la leçon, mais de prendre conscience que le climat a déjà bien changé.