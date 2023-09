Travailler 20 % de moins pour le même salaire : elle est vraiment là, la priorité Emploi de la Belgique ?

Le projet résonne en parfaite dissonance avec la situation de l’emploi en Belgique.

Primo, il va mécaniquement nuire à la compétitivité et à la trésorerie des entreprises – donc à leur capacité d’embauche.

Deuzio, il ne réconcilie en rien les 195.000 jobs vacants en Belgique (dans, notamment, 158 métiers en pénurie) pour les près de 300.000 chômeurs complets indemnisés de ce pays.

Tertio, elle fait fi de l’énorme éléphant dans la pièce, à savoir l’étouffant coût de la fiscalité du travail en Belgique, celui-là même auquel la Vivaldi échoue à s’attaquer via sa réforme fiscale qu’on n’en finit plus d’attendre.

Bien sûr, bosser 20 % de moins sur 4 jours pour le même salaire a des vertus pour les travailleurs : davantage d’équilibre vie privée/vie pro, donc davantage de bonheur au boulot et moins de risque d’échouer sur la case burn-out, qu’un demi-million de Belges occupent déjà. À cela, on pourra rétorquer que le système des crédits-temps, essentiel, est déjà en place chez nous. Et que la semaine de 4 jours, où le boulot du cinquième est réparti sur les autres, existe déjà et a fait flop.

Puis globalement, dans un pays non-endetté, où les entreprises ne seraient pas en train de souffrir encore du mur de l’inflation, ce genre de mesures, why not. Mais nous n’avons pas le luxe d’être de ceux-là.

Gouverner, c’est hiérarchiser les priorités. Et en matière d’emploi, l’activation, le rehaussement du salaire poche des plus petits salaires, la construction d’un suivi plus rapproché et plus individualisé des demandeurs d’emploi (en matière de formations, en matière de contrôles) nous semblent être les points qui devraient être en haut de la liste d’un pays qui vise un taux d’emploi de 80 % à l’horizon 2030. Rappel utile : on est actuellement à 71 % à l’échelle du pays, mais de grosses disparités régionales existent. Le taux d’emploi en Wallonie (64,3 %) et à Bruxelles (65,3 %) reste drastiquement inférieur à celui observé en Flandre (76,6 %).

Après, au cas où cela vous aurait échappé, avant l’échéance de 2030, il y a les élections de 2024… Au cas où vous auriez oublié l’échéance, il y a ce type de mesures pour nous la remettre en tête.