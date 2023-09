Quand Evras n’enflamme plus seulement les esprits, on entre dans l’intolérable

Que la mise en obligation, cadrée, du programme Evras dans nos écoles allait enflammer les débats et les esprits, c’était téléphoné. Mais que l’incendie prenne forme pour vrai, déjà dans une petite dizaine de nos écoles, voilà qui est aussi inquiétant qu’inédit, dans un pays qui se découvre peut-être moins progressiste qu’il s’en enorgueillait. Et plus exposé aux grands débats idéologiques, souvent contournés chez nous, au rond-point de l’évitement et du compromis à la belge.