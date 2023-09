Cinéma et streaming: la logique économique l’emporte désormais sur le plaisir et le confort de vision

Aujourd’hui, un flop en salle se transforme souvent en énorme succès sur les plateformes. La petite sirène dont le box-office laisse un gros trou dans la caisse, a attiré 16 millions de curieux en cinq jours à peine sur Disney +. De loin le meilleur score de l’année. Idem concernant Indiana Jones et le Cadran de la destinée, qui perd 100 millions en salles mais réalise un départ canon en streaming. Ou pour Tenet, de Christopher Nolan, qui bénéficie du succès d’Oppenheimer pour enfin s’imposer au sommet sur Netflix.

On pourrait donc croire que, les cinéphiles et les streamers ne partagent pas nécessairement les mêmes goûts. Il n’en est rien. Leurs intérêts sont juste divergents. Les souscripteurs aux plateformes, ont bien compris le système. Plus un long métrage qu’ils auraient autrefois été voir en salle se vautre dans les multiplexes, plus vite il est disponible via leur abonnement. La logique économique l’emporte désormais sur le plaisir et le confort de vision. On comprend mieux pourquoi acteurs et scénaristes se battent pour être aussi payés en fonction du succès sur les plateformes de streaming et pas juste en salle.