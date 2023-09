Evras, Pipigate, gare du Midi, des scandales qui empêchent les vrais dossiers d’avancer

Ce qui est surtout inquiétant, c’est de se rendre compte que toutes ses affaires, sans compter les innombrables tensions qui émaillent la Vivaldi depuis le début du mandat, ne font pas avancer les dossiers essentiels. Certes, ces dossiers ont une importance qu’il ne faut pas nier et mettre de côté, mais on peut regretter ce focus sur des sujets bien particuliers, et parfois (souvent ?) la récupération politique instantanée mais sans fond qui va avec.

Où en est le dossier des pensions ? Et la réforme fiscale ? Et les fameuses mesures qui devaient être prises pour protéger le pouvoir d’achat des Belges ? On se le demande.

À quelques mois des élections, on sent que l’heure est plutôt à la maîtrise des différents incendies qu’à la gestion des dossiers structurels qui devraient être réglés depuis longtemps. Par exemple : après les opérations médiatiques à la gare du midi, quelles seront les réelles mesures pour la sécurité ?