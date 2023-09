Immobilier: la fête est bel et bien finie

Trois ans plus tard, la donne a considérablement changé. Le Covid n'est quasi plus un sujet, mais la crise énergétique, l'inflation et la guerre en Ukraine sont passées par là. Les taux d'intérêts sur les prêts hypothécaires ont aussi grimpé en flèche. C'est avec ce contexte morose que les agents immobiliers doivent désormais composer. Alors qu'ils pouvaient enchaîner une vingtaine de rendez-vous pour une seule maison, l'agenda reste parfois bien vide quand ils mettent un bien en vente.

L'heure n'est pas encore à la crise pour les professionnels du métier, mais il faut tout de même avouer que la fête est bel et bien terminée. On en oublierait presque que ceux qui sont le plus lésés aujourd'hui, ce sont surtout les jeunes et moins jeunes qui cherchent à devenir propriétaires, un rêve malheureusement de plus en plus inaccessible...