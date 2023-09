Transports en commun boudés en Belgique: trop de Belges n'ont pas confiance (et on ne peut pas leur donner tort)

La confiance de service, déjà : pour radier sa plaque d’immatriculation, il faut être certain que nos trains, bus et trams soient fonctionnels, en nombre suffisant, bien interconnectés et à l’heure.

La confiance concurrentielle, aussi : si un trajet en transports prend deux ou trois plus de temps que son alternative en voiture, on ne peut pas parler d’alternative concurrentielle crédible.

La confiance sécuritaire, enfin : si les gares, leurs abords, les stations de métro – où La DH dénonce ce matin de nombreuses failles – ne sont pas sûres à toute heure, comment reprocher aux citoyens de craindre de les fréquenter ?

Vous voulez un vrai shift modal ? Ok, mais faites votre part du job, Messieurs Dames Ministres de la mobilité : restaurez le contrat de confiance.