Bus annulés, arrêts supprimés, prémétro d’une aberrante vétusté… Quand la Flandre laisse pourrir son réseau de transports en commun

Certes, l’herbe n’est pas beaucoup plus verte de l’autre côté de la frontière linguistique. En Wallonie, le réseau stagne et les chantiers s’enlisent. Exemple emblématique : Liège, éventrée par le tentaculaire et interminable chantier du tram, et où la crispation atteint ses limites. À Bruxelles, les déboires du nécessaire métro 3 prennent des allures de mauvais running gag. Quant au fédéral, la Vivaldi a laissé le prix des trains augmenter avec indécence.

Peu importe la couche de lasagne institutionnelle, mêmes problèmes et même manque d’ambitions. Les Belges ne quitteront pas le confort et la flexibilité de leur véhicule que si des alternatives solides et abordables sont proposées. Ce qui, à cette heure, est loin d’être une réalité.