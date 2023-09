Crise migratoire : la Belgique fait déjà largement sa part, à tel point qu'elle l'assume très mal

Giorgia Meloni, la très très très à droite présidente du conseil des ministres, avait fait campagne en Italie sur la prétendue fin de l’immigration illégale dans la Péninsule. Echec cuisant, donc. La Botte, tenaillée par une Europe qui la serre de très près, est captive du montant stratosphérique du prêt dont la Botte bénéficie dans le cadre du plan de relance européen, qui la limite dans son action.

Mais tout ceci ne doit pas cacher une errance européenne plus vaste. Ce qu’il se passe à Lampedusa ne surprend plus que quelques niais. Demander aux Etats membres de jouer la carte du “chacun doit prendre sa part” comme le réclame Ursula Von Der Leyen, c'est frapper dans le vide sur un mur creux. Pour bien des pays, le discours n'est plus audible. Il en va ainsi de la Belgique, qui assume déjà une part bien plus grande que les autres, effort particulier qui conduit d'ailleurs notre politique migratoire droit dans le mur. Nous sommes dépassés par le nombre de l'immigration illégale, et en découle des solutions d'urgence qui n'en sont pas - comme le fait de recaler les hommes seuls aux portes des centres de Fedasil. On en vient d'ailleurs à l'échelle belge aux mêmes conclusions que que l'UE : le souhait d'un étalement de l'accueil des migrants dans différentes villes du pays, là où l'UE veut morceler les "quotas" dans les Etats membres...

Ce qu'il se joue à Lampedusa est pourtant un avant-goût de l’avenir, qu'il nous faut anticiper : le réchauffement climatique et les guerres ne vont pas s’arrêter demain. Le défi migratoire qui vient pour l’Europe est probablement celui du siècle. Il s’agira d’arrêter de louvoyer entre “la fermeté et le pragmatisme” d’une part et “les valeurs humaines d’accueil" de l’autre. Mais adopter une ligne de conduite claire. Ce ne sera pas évident.