Le dangereux pouvoir de certains supporters: faut-il résister ou céder aux menaces?

Ce qu'il s'est passé à l'OM ces dernières 48 heures doit nous interpeller. Confrontée lundi soir aux leaders des principaux groupes de supporters de l'Olympique de Marseille, la direction du club a décidé de faire un pas de côté. De ce qu'on comprend, des propos graves ont été tenus au cours de cette réunion, des "menaces personnelles" selon le communiqué du club, sans qu'on en connaisse leur véritable nature. L'entraîneur Marcelino s'est en tout cas empressé de claquer la porte, alors que le président Pablo Longoria ne dormirait plus depuis deux jours et réfléchirait à en faire de même. On devine donc que ce ne sont certainement pas des compliments qui ont été échangés ce soir-là...