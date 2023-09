Animaux de compagnie: faisons confiance aux refuges

À lire aussi

À ces frais quotidiens s’ajoutent ceux des soins vétérinaires, qui peuvent se chiffrer en centaines d’euros pour peu que l’animal souffre d’une pathologie chronique.

Pour bon nombre de Belges, ces montants sont devenus impayables. Chaque semaine, des ménages doivent se résoudre à laisser au refuge leur compagnon de route parce qu’ils n’ont plus les moyens de le nourrir.

Perwez - Sans Collier ASBL est une association active dans la protection animale depuis 1972 et qui possède ses propres refuges pour animaux. Situé à Perwez, entre Bruxelles et Namur, le refuge accueille en permanence environ 220 chiens et chats. Interview de son directeur Sbeastien De Jonge. A perwez le vendredi 2septembre 2022 (JC Guillaume) ©JC Guillaume

Dans ce contexte de crise et pour éviter de futurs drames, se renseigner sur le coût réel d’un animal de compagnie est plus essentiel que jamais.

Gare aussi aux fausses bonnes idées comme l’adoption gratuite d’un animal via un groupe Facebook car celle-ci risque de s’avérer plus coûteuse à long terme. Plus que jamais, les refuges constituent le meilleur endroit où adopter un chien ou un chat dans de bonnes conditions.