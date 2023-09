Crash d’Yves Coppieters à la télévision : au fond, est-ce vraiment si grave, Docteur ?

Mais, au fond : est-ce vraiment si grave, Docteur ?

Ce type de piège médiatique, les professionnels de la politique les contournent avec habileté. Yves Coppieters n’est pas de ce bord, c’est tout le story-telling derrière son recrutement. Il est là pour porter une parole moins politicienne, et mettre la santé à l’agenda de sa formation. Il n’est ni idiot ni inculte. Attrape-voix ? Peut-être, mais dans quelle mesure un virologue qui s’est fait connaître au cœur d’une crise terminée, l’est-il vraiment ? “Peu de gens se couchent le soir en se disant que leur rêve était de voter pour Yves Coppieters…”, glissait, cyniquement, un MR à nos confrères de La Libre.

S’il a, ici, signé un baptême politico-médiatique raté, les médias, dont nous faisons bien sûr partie, doivent veiller eux-mêmes à davantage de cohérence : on ne peut pas, d’un côté, dénoncer le manque de renouvellement et le fameux “toujours les mêmes” dans notre classe dirigeante puis, de l’autre, flinguer le premier candidat qui n’a pas de CV politique et qui se lance, aussi maladroitement soit-il, sans en dompter les codes.

Le dernier mot, au final, reviendra à l’électeur : c’est à lui de décider le juste poids que pèsera cette séquence au moment de voter.